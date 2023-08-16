Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электротранспорта

Заседание состоялось в среду, 16 августа. Фото: Дмитрий Бурлаков.

В среду, 16 августа, в Москве состоялся семинар-совещание, посвященный развитию общественного транспорта в РФ. Он прошел в преддверии заседания Президиума Госсовета. Участие в нем принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона озвучил ряд предложений по развитию общественного электрического транспорта в разных регионах РФ. Он отметил, что этот вид транспорта перспективный, однако его износ довольно высок.

– Мы проанализировали износ сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Анализ показал, что износ достаточно высок, он по разным показателям - и подстанции, и контактная сеть, и состояние рельсов, - составляет от 60 до 80 процентов. И если мы не создадим условий для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится, – пояснил Дмитрий Азаров.

Губернатор уверен, что решить проблему поможет программа «Мобильный город». Она позволяет привлекать частные инвестиции для обновления инфраструктуры и подвижного состава транспорта.

Глава региона также поблагодарил президента и правительство за поддержку регионов. Благодаря ей Самарская область приобретает 309 новых автобусов, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев.

– Есть проект «Мобильный город», который позволяет получить 30% гранта из федерального бюджета и привлечь частные инвестиции. Очень хороший проект, мы предлагаем его масштабировать по всем регионам страны, – поделился губернатор.

По итогам работы круглого стола Дмитрий Азаров представил ряд предложений от регионов в адрес правительства РФ по различным вопросам развития транспортной инфраструктуры. Эти инициативы будут учтены при подготовке предстоящего заседания Государственного Совета РФ под председательством президента Владимира Путина.