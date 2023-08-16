26-летний парень утонул в реке Большой Иргиз в Самарской области

Трагедия произошла в Большечерниговском районе Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Несмотря на конец лета, в Самарской области продолжается череда трагических происшествий на воде. Одно из них произошло в среду, 16 августа 2023 года, в Большечерниговском районе. На реке Большой Иргиз утонул 26-летний парень. На месте работали водолазы. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

– Запрос на проведение водолазных поисков поступил от сотрудников полиции. Для проведения работ на место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд специального назначения, – информируют в ПСС Самарской области.

Тело погибшего искали трое водолазов. Поиски заняли примерно час. В 11:35 утонувший был обнаружен на дне реки и доставлен на берег. Специалисты не исключают, что причиной трагедии могло стать большое количество родников с холодной водой в русле реки.