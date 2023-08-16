В Самаре затопило улицу Губанова 16 августа 2023 год

На месте работали специалисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 16 августа, в Самаре произошел еще один потоп. На этот раз под водой скрылась улица Губанова. ЧП произошло в районе пересечения с улицей Ново-Садовой.

Как сообщили местные жители, на улице можно было заметить мощные потоки воды. Потоп отправился прямиком на Ново-Садовую. Проблема затронула и общественный транспорт. Трамваи встали на «Пирамиде» в оба направления.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации. Как оказалось, на участке произошла коммунальная авария.

– Произошла утечка на сети холодного водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией ООО «СКС» сделано переключение по резервной схеме, потребители с водой, – информируют в мэрии Самары.