В МЧС прокомментировали ЧП в торговом центре «Космопорт» в Самаре

О происшествии в ТЦ стало известно в среду, 16 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 16 августа 2023 года, посетители ТЦ «Космопорт» пожаловались на плохое самочувствие. О проблемах со здоровьем заявили покупатели гипермаркета «Ашан». Они сообщали, что при длительном нахождении в магазине у них появляется головокружение и заложенность носа. Самарцы предположили, что в здании произошла утечка газа. В региональном ГУ МЧС прокомментировали ситуацию.

– По нашим данным, утечки газа в ТЦ «Космопорт» нет, – рассказали в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, на место ЧП выезжала бригада скорой помощи. Однако пострадавших в торговом центре не было. Медики констатировали, что вызов был ложным.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.