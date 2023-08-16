Новая детская площадка открылась во дворе на ул. Революционной в Самаре

На площадке будет интересно как детям, так и взрослым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В их числе оказалась дворовая территория у дома №48 по улице Революционной. Там появилась многофункциональная площадка.

Строительство объекта удалось завершить раньше времени. В среду, 16 августа, состоялось торжественное открытие новой игровой зоны. Она состоит из детской и спортивной площадок. Здесь местные жители могут с пользой провести время: поиграть в футбол, баскетбол и просто отдохнуть.

Отметим, что ранее во дворе были приведены в порядок проезды. Здесь также обустроили парковочные места. На этом работы не заканчиваются – в дальнейшем местные власти планируют посадить новые деревья и кустарники.