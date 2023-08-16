Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 16:15

Новая детская площадка открылась во дворе на ул. Революционной в Самаре

Строительство площадки завершилось во дворе дома №48 по ул. Революционной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На площадке будет интересно как детям, так и взрослым

На площадке будет интересно как детям, так и взрослым

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В их числе оказалась дворовая территория у дома №48 по улице Революционной. Там появилась многофункциональная площадка.

Строительство объекта удалось завершить раньше времени. В среду, 16 августа, состоялось торжественное открытие новой игровой зоны. Она состоит из детской и спортивной площадок. Здесь местные жители могут с пользой провести время: поиграть в футбол, баскетбол и просто отдохнуть.

Отметим, что ранее во дворе были приведены в порядок проезды. Здесь также обустроили парковочные места. На этом работы не заканчиваются – в дальнейшем местные власти планируют посадить новые деревья и кустарники.