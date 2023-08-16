Суд вынес приговор по делу об отравлении семерых детей в бассейне в Тольятти

ЧП произошло в августе 2021 года. Фото: СУ СК по Самарской области

Суд поставил точку в расследовании инцидента, который произошел в Тольятти два года назад. В местном бассейне отравились семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет. Они попали в больницу после посещения учреждения 19 августа 2021 года.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Подозреваемой по делу проходила местная бизнесвумен. Следствие полагает, что она арендовала помещение зная о том, что там находится оборудование, являющееся источником выделения химических веществ, в том числе хлора. Кроме того, чистку бассейна проводил сотрудник, который не обладал достаточной профессиональной квалификацией. Результатом стало массовое отравление.

Как сообщили в СУ СК по региону, женщина была признана виновной в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.