Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 17:13

Самарцы сняли надвигающуюся грозу над Волгой 16 августа 2023 года

В Самарской области ливни и грозы сохранятся до ночи 17 августа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Кадры были сделаны на самарской набережной

Кадры были сделаны на самарской набережной

Фото: Евгений ЕГОРОВ

В среду, 16 августа 2023 года, Самарскую область накрыл мощный ливень. Непогода пришла в областную столицу ближе к 16:00. В результате улицы оказались затоплены. А некоторые поселения в регионе остались без света. Судя по всему, на этом погодные сюрпризы не закончились. Перед закатом жителям удалось снять новую надвигающуюся грозу.

Кадры, которыми с «КП-Самара» поделился местный житель, были сделаны на набережной в Самаре. На них видно, что над Волгой нависла огромных размеров черная туча. Самарец предположил, что ночью в город вновь вернутся дожди.

К такому же выводу приходят и синоптики. По данным Приволжского УГМС, ливни, крупный град и шквалистый ветер сохранятся в Самарской области вплоть до первой половины ночи 17 августа 2023 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.