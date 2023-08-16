Пятый юбилейный фестиваль «Самарское Знамя» пройдет в Самаре

Гостей ждет насыщенная программа. Фото: реготделение Российского военно-исторического общества

В субботу, 19 августа 2023 года, в Самаре состоится пятый юбилейный фестиваль «Самарское Знамя». Его открытие начнется с торжественного молебна в Иверском женском монастыре. Оно стартует в 12:00. Об этом сообщили в мэрии.

– Именно здесь 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское знамя. Молебен проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, – информируют городские власти.

После этого состоится церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени Петра Алабина, а также крестный ход с копией знамени до Струковского сада.

В 13:00 начнется торжественная церемония открытия V Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя». В ее рамках будут награждены победителей творческих конкурсов проекта. Также состоится выступление военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

До 19:00 в Струковском саду будут работать различные площадки.