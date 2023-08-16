В Самаре СЭК уличили в нарушениях при проведения конкурса на ремонт общежития

Представители антимонопольной службы провели проверку

Самарский строительно-энергетический колледж им. Мачнева уличили в нарушении Закона о закупках. Они были допущены при проведении конкурса на капитальный ремонт общежития. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Жалоба на действия колледжа поступила от ООО «Бизнес-Трейд». Представители компании сообщили, что заказчик указал в качестве критерия для участия в конкурсе квалификацию участников, которая включала наличие благодарственных писем. Обязательным условием было указание организации, вынесшей благодарность.

– Комиссия выявила, что заказчик не засчитал заявителю два благодарственных письма от Совета ветеранов района Бескудниковский Москвы и от администрации Ленинского района Самары. При этом данные письма в полном объеме содержали требуемую закупочной документацией информацию, – информируют в Самарском УФАС.

В результате служба выдала колледжу предписание, согласно которому он не должен заключать договор по результатам конкурса. Заявки нужно повторно рассмотреть и продолжить конкурсную процедуру в рамках закона.