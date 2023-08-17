В Тольятти бесплатно выступят рок-группы «Серьга» и «Пилот»

Рок-группы выступят перед тольяттинцами в парке истории техники им. Сахарова 7 сентября / Фото: vk.com/pilot_spb_ru

В Тольятти 7 сентября 2023 года состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Он пройдет в парке истории техники имени К.Г. Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Старт фестиваля намечен на 14:00. В рамках мероприятия в Автограде выступят известные рок-группы «Серьга» и «Пилот». Также жителей города ждут шоу «Сильнейшая нация мира», где богатыри и атлеты покажут свои силы; спортивные и танцевальные мастер-классы; семейные старты. Вход свободный.

Напомним, в 2023-м музыкальный фестиваль состоится в России во второй раз. В прошлом году он охватил 19 городов, в этом — уже 26. Праздник пройдет в шести федеральных округах с 12 августа по 8 сентября 2023 года. Планируется, что его посетят более 100 тысяч человек.

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