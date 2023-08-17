В Самарской области чиновника осудили за взятку при строительстве дороги

Чиновник получил 69 тысяч рублей от субподрядчика за общее покровительство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор бывшему заместителю главы МКУ «Управление капитального строительства» Нефтегорского района. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2019 года муниципальное казенное учреждение заключило контракт с компанией «Белстрой» на строительство дороги по улице Главной в селе Верхняя Домашка. Стоимость контракта составила 114 млн рублей.

Ведущий инженер, а в дальнейшем — замглавы учреждения, отвечал за контроль строительных работ. Однако его соблазнили взяткой в 69 тысяч рублей. Деньги он получил от представителя субподрядчика. За эту сумму чиновник обещал покровительство, а также закрыть глаза на возможные недочеты.

Нефтегорский районный суд назначил экс-замглавы УКС наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Также мужчине на два года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе. Пока приговор в законную силу не вступил.

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