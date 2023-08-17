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НовостиОбщество17 августа 2023 6:15

В Самаре снесут 12 аварийных домов за 10,9 млн рублей

Подрядчик должен будет разобрать постройки до конца 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Под снос попали аварийные жилые дома в пяти районах Самары

Под снос попали аварийные жилые дома в пяти районах Самары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре в 2023 году снесут 12 аварийных жилых домов. Они расположены в Ленинском, Самарском, Железнодорожном, Кировском и Куйбышевском районах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, в Ленинском районе планируется снести дома, расположенные по адресам: ул. Красноармейская, 11 (литеры Б, Б1, б), ул. Ленинская, 272 (литеры А, А1, А2, А3, А4), ул. Чернореченская, 8, корпус 4; ул. Галактионовская, 86 (литеры А, А1, А2, А3, а, а1, а2). В Железнодорожном районе — ул. Никитинская, 4в, в Куйбышевском — ул. Рижская, 3, в Самарском — пер. Узенький, 3 (литеры Б, б). В Кировском районе под демонтаж попали дома на ул. Советской, 58 (литеры В, В1, В2, В3, В4, в1, в2), ул. Енисейской, 3 (литеры Ч, Ч1, Ч2, Ч3, Ч4, ч4), в пер. Ташкентском, 60а (литеры Л, Л1, Л2, Л3, Л4) и 60 (литеры М, М1, М2, М3, М4), на ул. Каховской, 52в.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 26,7 млн рублей. На электронный аукцион было подано шесть заявок. Победителем признали компанию, которая согласилась снести 12 домов за наименьшую сумму. Это ООО «Дока-Инжиниринг». Фирма выполнит все работы в течение 90 календарных дней за 10,9 млн рублей.

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