В Самаре пассажиры устроили поножовщину в автобусе № 34

Одному из пассажиров во время потасовки порезали руку Фото: скриншот видео

В Самаре разгорелся конфликт между пассажирами общественного транспорта. В автобусе № 34 произошла потасовка с поножовщиной. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Участниками конфликта стали двое мужчин: один постарше, другой помоложе. По словам горожан, оба были пьяны. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как пассажиры автобуса буквально сражаются за какой-то предмет, замотанный в тряпку. Это было похоже на перетягивание каната.

- Одному парню (с синим пакетом) порезали руку. Очевидцы оказали ему первую помощь, - поделился автор видео.

Информацию о случившемся прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. В пресс-службе ведомства корреспонденту «КП-Самара» сообщили следующее: «Обращения по факту произошедшего в полицию не поступали. Сообщения из медицинских учреждений тоже».

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