В Самаре из-за сильного ливня 16 августа затопило ул. Самарскую

Автомобилям пришлось плыть по дороге по бампер в воде Фото: скриншот видео

В среду, 16 августа 2023 года, на Самару обрушился ливень. Особенно интенсивно он прошел в центральной части города. Некоторые дороги там оказались затоплены. К примеру, в одну из улиц Венеции превратилась улица Самарская.

По словам горожан, под воду ушел участок улицы Самарской в районе пересечения с улицей Полевой. Машинам приходилось плыть по дороге по бампер в воде. Одному из водителей не повезло — его отечественная легковушка застряла посреди разлившегося моря и отказывалась ехать дальше.

— Когда дождь входит в чат, ливневки выходят, — шутят самарцы в соцсетях.

По прогнозам синоптиков, погода готовит еще один неприятный сюрприз. В четверг, 17 августа 2023 года, местами по Самарской области пройдет кратковременный дождь. Также возможны гром с молниями и град. Порывы ветра при грозе могут достигнуть 17-22 м/с.

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