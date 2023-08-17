Самарский врач Блашенцев назвал основные болезни, возникающие на нервной почве

Переживания, возникающие в голове, могут оказывать губительное воздействие на весь организм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Постоянные стрессы стали неотъемлемой частью жизни человека XXI века. Переживания, возникающие в голове, оказывают губительное воздействие на весь организм. Самарский врач рассказал, какие недуги в современное время вошли в список психосоматических и грозят нервным людям.

– На сегодняшний день список пополнился: псориаз, сахарный диабет второго типа, мигрень, болезни сердца, аллергический ринит и даже, в редких случаях, бесплодие, – рассказал врач-психонейроиммунолог Константин Блашенцев.

Более века назад медиками уже было выделено семь классических психосоматических болезней. Их назвали «Чикагская семерка» или «святая семерка», пишет ГТРК «Самара». Тогда в страшный список вошли бронхиальная астма, язвенная болезнь, ревматоидный артрит, гиперфункция щитовидной железы (тиреотоксикоз), атопический дерматит, артериальная гипертензия и воспаления кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона).

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