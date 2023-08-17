Узнали по походке: в Самаре задержали мужчину, который украл из магазина девять бутылок шампуня

Преступник сложил шампунь в свой рюкзак и спокойно ушел из магазина
Фото: скриншот видео
В Самаре в отделение полиции Ленинского района в начале августа поступило необычное заявление о краже. Кто-то похитил из магазина девять бутылок шампуня. Недостачу выявили во время ревизии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В ходе расследования полицейским удалось поймать любителя средств личной гигиены. Благодаря записям с камер наблюдения и характерной походке полицейские быстро узнали ранее судимого за имущественные преступления уроженца Брянска. Оказалось, что после кражи он продал шампунь случайным прохожим и уже потратил вырученные деньги. Брянец признал свою вину и выразил готовность сотрудничать с дознанием.
В отношении задержанного правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал