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НовостиОбщество17 августа 2023 8:09

В Самаре уничтожили 42 банки нелегальной красной икры

Некачественной рыбной продукцией торговала местная предпринимательница
Анастасия ФИЛАТОВА
Приставы конфисковали контрафактную икру и передали ее в Росимущество для уничтожения

Приставы конфисковали контрафактную икру и передали ее в Росимущество для уничтожения

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре обнаружили некачественную лососевую икру. Местная предпринимательница продавала ее без необходимых документов. Вся эта продукция была уничтожена, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

— Предпринимательница продавала икру без документов, удостоверяющих пригодность рыбной продукции к употреблению. Кроме того, на банках была указана недостоверная информация об изготовителе, — рассказали в ведомстве.

Женщину привлекли к административной ответственности. Всю нелегальную икру — а это 42 банки — у нее конфисковали и передали в Росимущество для уничтожения.

Напомним, недавно в Роспотребнадзоре сообщили, что на прилавках самарских магазинов может оказаться контрафактная лососевая икра из Карелии. Производитель, указанный на упаковке рыбной продукции, оказался предприятием-призраком.

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