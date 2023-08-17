Люди с нарушениями слуха смогут получить консультацию в банке на жестовом языке

Интерактивный аватар – реалистичная модель 3D-переводчика в образе сотрудника банка / Фото: rsl.vtb.ru
Люди с нарушениями слуха смогут получить консультацию в банке на русском жестовом языке. Поможет им в этом отечественная интеллектуальная платформа «Адаптис», тестирование которой завершилось недавно.
В рамках пилотного проекта, который проводился Акселератором ВТБ, был создан информационный ресурс. Там глухие и слабослышащие пользователи могли получить необходимую консультацию, введя письменный запрос в чат-боте. Отвечал им на жестовом языке интерактивный аватар – реалистичная модель 3D-переводчика в образе сотрудника банка.
Пилотный проект показал хорошие результаты и высокий уровень удовлетворения сервисом. Более 89% участников опроса, проведенного среди целевой группы, высоко оценили его работу.
– Мы планируем внедрить технологию на сайте банка и реализовать ее в 2024 году. Надеемся, это позволит расширить возможности для решения финансовых вопросов наших клиентов, – отметила начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.
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