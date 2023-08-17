В Самаре мужчина в розыске пытался убежать от патруля Росгвардии

Мужчина пытался скрыться от стражей порядка в гаражном массиве, но ничего не вышло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре росгвардейцы успешно задержали мужчину, который находился в розыске. Инцидент произошел во время патрулирования Кировского района города. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

В утреннее время отряд Росгвардии патрулировал территорию Кировского района Самары. Стражи правопорядка заметили подозрительного мужчину и решили проверить его личность. Когда он увидел служебный автомобиль, быстро изменил направление движения и попытался скрыться в гаражном массиве. Однако росгвардейцы быстро нагнали и задержали беглеца. Проверив его личность в базах данных, они обнаружили, что 30-летний мужчина является разыскиваемым и скрывается от органов дознания.

Задержанного передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования. Обстоятельства, по которым мужчина находился в розыске, неизвестны.

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