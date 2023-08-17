В Самаре около автомагазина на ул. Физкультурной сгорел Nissan

Пожарные потушили полыхающую легковушку за несколько минут Фото: скриншот видео

Утром в четверг, 17 августа 2023 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. Около автомагазина на улице Физкультурной вспыхнула легковушка. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с горящей машиной.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:30. На улице Физкультурной, 136 горел автомобиль Nissan. На место выезжали девять человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован в 11:41, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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