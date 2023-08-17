В Самаре каждый второй сотрудник выбирает кабинет, а не открытую планировку

Женщины чаще мужчин предпочитают работать в отдельном кабинете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждому второму сотруднику офиса лучше работается в кабинете. Только один из восьми самарцев уверен, что эффективнее работает в open space. Таковы результаты масштабного опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Женщины и люди с высоким уровнем дохода особенно часто предпочитают работать в отдельном помещении. Так, среди дам за кабинеты проголосовало почти 60% (среди мужчин - 41%). Молодые респонденты и владельцы кошек также с большей вероятностью выбирают кабинеты.

Идея быть ближе к коллегам чуть больше нравится респондентам моложе 34 лет: 12% из них эффективнее трудятся в open space.

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