Более 80% опрошенных самарцев довольны своим пассивным доходом

Пассивный доход есть у 62% опрошенных самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассивный доход есть более чем у 60% жителей Самары. Как правило, это банковский депозит, инвестиции в ценные бумаги и ежемесячный кэшбэк по карте. Большинство респондентов (83%) испытывает позитивные эмоции по поводу своего пассивного дохода. Такие результаты после опроса горожан получили финансовый маркетплейс «Сравни» и страховая компания «Ренессанс Жизнь».

Согласно исследованию, 62% жителей города получают пассивный доход. Благодаря ему около одной трети самарцев (33%) получает до 30 000 рублей в месяц. Большинство респондентов (83%) относится с позитивными эмоциями к такому заработку. Из них 29% используют его как мотивацию для увеличения своего достатка. При этом часто выявляются определенные проблемы. В первую очередь это маленький процент дохода, нестабильность и вероятность мошенничества.

Однако многие жители Самары (50%) все еще ставят в приоритет надежность и доходность своих инвестиций, в то время как 26% готовы пойти на риск ради прибыли. Около 21% самарцев не готовы переплачивать за защиту своих вложений, так как хотят получить максимально высокий доход.

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