Космонавта из Самары Олега Кононенко признали годным к космическому полету

Олег Кононенко побывал в космосе уже четыре раза Фото: Роскосмос.

Самарского космонавта Олега Кононенко признали годным к космическому полету. Такое решение вынесла главная медицинская комиссия. Ее заседание на днях состоялось в центре подготовки полетов. Информация об этом появилась в телеграм-канале Роскосмоса.

- Главная медицинская комиссия проанализировала данные медобследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС за период предполетной подготовки. Было вынесено заключение о годности Олега Кононенко, Николая Чуба и Алексея Овчинина к космическому полету, - сообщили в госкорпорации.

Олег Кононенко и Николай Чуб вошли в состав основного экипажа корабля «Союз МС-24» и экспедиций МКС-70/71. Алексей Овчинин будет их дублировать. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», произведенной на самарском РКЦ «Прогресс», с кораблем «Союз МС-24» намечен на 15 сентября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал