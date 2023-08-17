Дмитрий Азаров на совещании в Москве озвучил необходимость развития электротранспорта

Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу развития общественного транспорта / Фото: Дмитрий Бурлаков

В среду, 16 августа 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в Москве на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ по вопросу развития общественного транспорта. Им были подняты вопросы по развитию инфраструктуры городского электротранспорта.

– Мы провели анализ износа сетей, обеспечивающих работу городского электротранспорта. По разным показателям - подстанции, контактная сеть, состояние рельс – от 60% до 80%. И если мы не создадим условия для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится, – отметил губернатор.

Предложения, выработанные по итогам мероприятия, станут основой проекта перечня поручений президента РФ, который будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета 17 августа.

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