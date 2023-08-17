В Самаре водитель-курьер может зарабатывать до 100 тысяч рублей

Средняя зарплата составляет 53 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько в Самаре может зарабатывать водитель-курьер. Данные составили специалисты сервиса SuperJob на основе анализа предложений работодателей. Оказалась, что некоторые компании предлагают кандидатам весьма достойный заработок.

– Зарплатный максимум для водителя-курьера в Москве составляет 175 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 140 тыс. рублей, в Самаре — 100 тыс. рублей. На такой доход могут претендовать водители со стажем от 1 года и опытом работы с большим количеством доставок, – рассказали в пресс-службе SuperJob.

В Самаре водители, имеющие права категории «В», знающие основные технические характеристики автомобиля, ПДД и город могут получать в районе 30-35 тысяч рублей. От 35 до 40 тысяч рублей обещают сотрудникам с наличием водительской медицинской справки, обладающим навыками работы с кассовым терминалом, знанием правил оформления путевой и товаросопроводительной документации, стажем вождения от 3 лет.

Для того, чтобы получать самую высокую оплату – до 100 тысяч рублей – нужно иметь большое количество доставок и стаж работы водителем-курьером от 2 лет.

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