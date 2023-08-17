В Самарскую область 17 августа 2023 года нагрянет сильный шторм

В регионе действует желтый уровень опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области продолжает бушевать непогода. В четверг, 17 августа 2023 года, в регионе вновь ожидается шторм. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, ливень. Возможно шквалистое усиление ветра 17-22 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 17 августа, – информируют синоптики.

В регионе действует желтый уровень опасности.

Напомним, непогода нагрянула в Самарскую область еще вчера. Перемены начались после обеда – в Самаре прошел мощный ливень и прогремели грозы. В результаты дороги оказались затоплены, а несколько поселений губернии остались без света.

Отметим, что уже завтра жителей вновь ждет приятная погода. Осадки отступят, за окном будет облачно и жарко.