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НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:57

В Самарской области 16-летний подросток на мопеде устроил ДТП и попал в больницу

Юный мотоциклист без прав пошел на обгон и врезался в «Ладу» на трассе в Самарской области
Анастасия ПИГИНА
Подросток решил покататься по трассе на мопеде и попал в ДТП

Подросток решил покататься по трассе на мопеде и попал в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 августа 2023 года, в Исаклинском районе произошло ДТП с пострадавшим. Мотоциклист на мопеде «Альфа» при обгоне врезался в движущуюся впереди «Ладу Калину». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 18:10 на 10 км + 880 м трассы Урал - Новое Якушкино - Самсоновка. 16-летний парень, двигаясь на мопеде со стороны села Самсоновка в направлении села Сухарь Матак, решил обогнать легковушку. Однако что-то пошло не так, и юный байкер врезался в «Калину». За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, у которого не было водительских прав. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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