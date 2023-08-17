Сборная ТОАЗа по баскетболу 3х3 стала чемпионом Самарской области

Победа в турнире обеспечила тольяттинцам путевки на SAMARA OPEN-2023 и Кубок России / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области прошла Лига губернатора по баскетболу 3х3. Участниками турнира стали 16 команд из России и Казахстана. Титул чемпиона завоевала команда Тольяттиазота.

Спортсмены химпредприятия отличились не только как команда. Одного из них — сотрудника цеха по производству карбамида № 80К Виктора Гусева — даже признали лучшим игроком полуфинала Лиги губернатора. Отметим, победа в турнире обеспечила тольяттинцам путевки на SAMARA OPEN-2023 и Кубок России, который состоится в сентябре в Челябинске.

— Баскетбол 3х3 — молодой, но активно развивающийся вид спорта. Его отличительная черта — доступность, так как любая площадка во дворе может стать местом для матча. Наша корпоративная команда смогла сразу же громко заявить о себе в региональном стритболе, — поделился руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

Добавим, летний игровой сезон для сборной предприятия прошел очень успешно. Спортсмены завода завоевали две золотые медали Лиги губернатора, заняли первое место на открытом региональном кубке в Димитровграде, а также одержали победу в чемпионате Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал