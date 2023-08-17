Жительница Тюмени попалась под Самарой с 6 кг синтетического наркотика

Вещества она везла на заднем сиденье иномарки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жительница Тюмени попалась полицейским Самарской области с крупной партией наркотика. Их женщина везла в родной регион. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Полицейские остановили гражданку на 1054 км автодороги «М-5 Урал» в Красноярском районе. Она ехала на Hyundai Accent. Во время осмотра на заднем сиденье они обнаружили пакет с 6 кг синтетического наркотика. В отделе полиции задержанная призналась, что везла вещества в Тюменскую область, где планировала разложить их по «закладкам».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 ч 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Ведется следствие.

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