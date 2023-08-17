Самарское предприятие поможет вдвое увеличить боевую мощность Ту-95

О повышении боевой мощности Ту-95 заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров Фото: Роман ЗЛОБИН

Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в 2023 году повысится вдвое. Это поможет сделать самарское предприятие «ОДК-Кузнецов», сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

– В этом году по программе Ту-95 благодаря «Кузнецову» будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков, – передает РИА «Новости» слова Олега Бочарова.

Также замминистра напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М. Двигатель для него тоже производят в Самаре. Это НК-32 второй серии. Олег Бочаров отметил, что в этой серийности уже видна надежность.

Напомним, самарский «Кузнецов» производит газотурбинные авиационные и жидкостные ракетные двигатели. В частности, завод изготавливает двигатели НК-32 второй серии для Ту-160 и Ту-160М, двигатели НК-12МП — для Ту-95МС, а также НК-25 — для дальних самолетов Ту-22М3.

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