Михаил Мишустин посетил завод «Кузнецов» в Самаре

Председатель федерального правительства осмотрел производство и готовую продукцию самарского завода Фото: правительство Самарской области

В четверг, 17 августа 2023 года, в Самару прилетел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Его встретил губернатор Дмитрий Азаров. Сегодня премьер-министр должен ознакомиться с рядом промпредприятий региона.

Для начала Михаил Мишустин посетил «ОДК-Кузнецов», который занимается разработкой и производством газотурбинных авиационных и жидкостных ракетных двигателей. Вместе губернатором он осмотрел на предприятии цеха, где выпускают шестерни и агрегаты, собирают двигатели. Также председатель федерального кабмина осмотрел готовую продукцию и стенд испытаний двигателей большой размерности.

Премьер-министр и губернатор также ознакомились с работой Центра специализации «Коробки приводов и агрегатов», который обеспечивает полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением (шестерен) и коробок приводов. Эти детали производятся как для предприятий ОДК, так и для других заводов машиностроительной отрасли. Михаил Мишустин отметил, что работа ведется на российских станках.

- За счет технической, технологической вооруженности предприятия ОДК-Кузнецов мы обеспечиваем практически весь выпуск гособоронзаказа. В этом году благодаря «Кузнецову» будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков, - заметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Михаил Мишустин также подчеркнул важность открытия на площадке завода нового опытно-конструкторского центра. На его базе создано 500 рабочих мест. В целом за четыре года коллектив предприятия обновился на 40%, причем 70% новоиспеченных сотрудников - молодые специалисты.

- Не может не радовать наличие огромного количества молодежи на заводе. Я хочу пожелать удачи, успехов и еще раз обратиться к молодежи: ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране, все у нас получится, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Планируется, что в рамках рабочего визита в Самару премьер-министр также посетит РКЦ «Прогресс». Завод знаменит тем, что выпускает ракеты-носители среднего класса.

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