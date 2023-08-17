Новые фишки виртуального ассистента: и поздравление придумает, и сказку сочинит

Виртуальный ассистент продолжает набирать компетенции: "Ну что, давай поговорим?" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На умных устройствах с ассистентом Салют появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat. Владельцам умных колонок достаточно произнести: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. В ближайшее время сервис появится и на всей линейке умных устройств с виртуальным ассистентом Салют.

На умных колонках пользователь может сгенерировать текст по заданным параметрам, озвучив запрос ассистенту, и получить голосовой ответ. Можно, например, попросить сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить идею, придумать поздравление, новый рецепт, шутку или название, составить пошаговую инструкцию или план тренировок. GigaChat умеет держать контекст диалога, поэтому в запросе есть возможность добавлять больше деталей или поменять стиль, жанр и объём ответа.

- Нашим сервисом уже смогли воспользоваться десятки тысяч человек, сгенерировав более полумиллиона запросов. С сегодняшнего дня испытать GigaChat в решении бесконечного числа творческих и прикладных задач смогут и владельцы наших умных колонок. Важно, что команда продолжает улучшать возможности умной нейросети, уделяя особое внимание вопросам этики и безопасности модели, - сказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.