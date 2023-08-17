Рабочие возобновили восстановление хоральной синагоги в Самаре

Работы на объекте идут полным ходом. Фото: vk.com/gromovprarthystory

В Самаре возобновились работы по восстановлению хоральной синагоги. В настоящий момент строители занимаются укреплением фундамента. Об этом сообщил житель города Владимир Громов.

– Работы были приостановлены, поскольку состояние фундамента и стен синагоги оказалось значительно хуже, чем первоначально ожидали реставраторы. Укрепить стены, вбив сваи, было невозможно: от вибрации здание могло бы просто разрушиться, – пояснил самарец.

В настоящий момент строители сделали укрепляющий бетонный каркас вокруг исторического фундамента. Он появился как с внутренней, так и с наружной стороны. В дальнейшем планируется дополнительно пробурить под фундамент несколько десятков скважин, чтобы закачать в них бетонную смесь. Работы хотят выполнить до конца августа, отмечает Владимир Громов.

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