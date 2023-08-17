Эффективность собственной антифрод-платформы Сбера оценили в 99,6%

Антифрод-платформа банка имеет лучшие показатели эффективности в мире Фото: Анастасия Осипова

Клиенты одного из крупных банков России могут больше не переживать за свои сбережения. От кибермошенников их защищает антифрод-платформа, которая использует более 100 моделей ИИ. Ее эффективность составляет 99,6%, что является лучшим показателем в мире. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

- Мы мониторим все операции наших клиентов и анализируем более 10 млрд трансакций в месяц. По каждому случаю мошенничества проводим индивидуальное расследование. Если установлено упущение банка, то мы выплачиваем возмещение. В других ситуациях рекомендуем обращаться в полицию и взыскивать похищенные средства с мошенников-дропов через суд, - отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, вернуть украденное можно с помощью юристов СберПраво. Они подготовят необходимые документы и представят интересы пострадавшего в суде. Кроме того, специалисты получат решение суда о взыскании денег и сопроводят его решение.

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