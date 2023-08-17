Прокуратура обнаружила «убитую» дорогу в Самарской области

Проверка выявила множественные повреждения проезжей части Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура добивается ремонта дороги в Сызрани. Проверка показала, что проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Информация о плохом качестве дороги по улице Угловой появилась в социальных сетях 24 июля 2023 года. На этот факт представителям прокуратуры указали жители Сызрани. В результате была проведена проверка.

– По результатам осмотра установлены факты ненадлежащего содержания дорожного полотна, наличие выбоин и проломов в асфальтовом покрытии, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

19 июня 2023 года представители надзорного органа направили в суд иск, в котором потребовали принудить администрацию привести участок в порядок в 3-месячный срок. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

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