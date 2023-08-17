В Самаре обновленный корпус университета водного транспорта откроют осенью

Сейчас в историческом здании идет реставрация фасада / Фото: hinshtein.ru

В Самаре осенью откроют отремонтированный корпус филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Сейчас там активно ведутся ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.

За период с 2021 года на объекте успели заменить и утеплить перекрытия, усилить колонны и проемы. Также в здании обновили лестницы, установили новые оконные конструкции, привели в порядок кровлю и коммуникации. Сейчас ведется реставрация фасада.

Отметим, историческое здание на улице Молодогвардейской, 62/64 не ремонтировали более 85 лет. Здание не обновляли с момента размещения там речтехникума в 1936 году.

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