Почетные гости примут участие в фестивале «Самарское Знамя» в 2023 году

Мероприятие состоится уже в эту субботу, 19 августа Фото: правительство Самарской области

В субботу, 19 августа, в Самаре состоится пятый юбилейный фестиваль «Самарское Знамя». Его участниками станут почетные гости. В их числе – болгарский кинорежиссер, Владимир Штерянов, руководитель Дома-музея Столетовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Харитонов. Мероприятие также посетят потомки участников исторических событий русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Фестиваль стартует с торжественного молебна в Иверском женском монастыре. Начало – в 12:00. После состоится церемония возложения цветов к могиле Самарского городского главы, инициатора создания Самарского знамени П.В. Алабина и крестный ход с копией знамени до Струковского сада.

Мероприятие торжественно откроется в Струковском саду в 13:00. В рамках церемонии состоится награждение победителей творческих конкурсов патриотического проекта «Самарское знамя», который проходил на территории Самарской области в течение года.

Участников ждет насыщенная программа – на фестивале будет работать 40 различных площадок. На летней сцене состоится тематический лекторий с кинопоказом. Его организует региональное отделение «РВИО». Исторические клубы реконструируют быт, культура и военные традиции конца XIX века. А в ретро-фотоателье можно будет сделать фото в исторических костюмах эпохи русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Мероприятия продлятся с 13.00 до 19.00. Вход свободный.