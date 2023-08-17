В 2023 году с подачи мошенников было совершено более 20 нападений на офисы Сбера

Ущерб от действий нападавших оказался незначительным / Фото: Сбербанк

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они начали вынуждать людей совершать нападения на офисы банков. Обещают вернуть похищенные деньги, если человек пойдет на преступление.

Так, в офисах Сбера в 2023 году зафиксировали более 20 подобных случаев. Нападавших задержали сразу или по горячим следам. Ущерб от их действий был минимальным, рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

- С этой схемой телефонного мошенничества мы начали сталкиваться в прошлом году. Злоумышленники от лица правоохранительных органов либо сотрудников служб безопасности банков сообщают человеку, что кто-то якобы оформил на его имя кредит или пытается вывести все деньги со счетов. После этого преступники выманивают у людей деньги, а затем обещают вернуть их, если жертва совершит диверсию в офисе банка: запустит фейерверк, подорвет петарду, нападет на сотрудника банка или подожжет офис. Деньги никто не возвращает, а жертва сама становится преступником. Еще один сценарий: жертву просят устроить «дымовую завесу» в отделении банка под предлогом помощи полиции в задержании мошенников, - рассказал Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники звонят из мошеннических колл-центров на территории Украины или действуют под их контролем. Число таких колл-центров в этой стране сегодня достигает более тысячи. Работают там около 100 тысяч человек. Станислав Кузнецов отмечает, что за сутки один колл-центр совершает до 10 тысяч звонков.

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