Мелодрама выйдет в российский прокат 7 сентября

25 августа 2023 года в Самаре состоится предпремьерный показ фильма «Я делаю шаг». Романтическая мелодрама расскажет об учителе Александре, который мечтает работать в престижной школе в Москве, но вынужден, как он считает, «прозябать» в родной школе в Пскове.

– Главный посыл фильма для меня – упорство, вера в себя и доброта победят любое предубеждение. Искреннее желание, чистое сердце и трудолюбие способны преодолеть любые препятствия на пути героя, – рассказала актриса фильма Равшана Куркова.

В Самаре показ состоится при участии актеров Сергея Новосада и Анастасии Талызиной. Кинокартину представит кинотеатр «Zoom cinema». Посмотреть фильм можно будет в ТРК «Эль Рио». Мероприятие начнется в 18:00, а сам показ – в 19:00.

Мелодрама выйдет в российский прокат 7 сентября.