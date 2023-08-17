Самарец показал, как выглядит снежный полигон в центре города летом 2023 года

Площадка находится на улице Лунной Фото: скриншот с видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит снежный полигон, расположенный в центре города, в летнее время. Кадрами он поделился в социальных сетях.

Площадка, о которой идет речь, расположена на улице Лунной. В зимнее время работа здесь кипит: КАМАЗы дорожных служб один за другим заезжают на территорию, чтобы выгрузить очередную порцию снега. В летнее время пустырь смотрится не так впечатляюще – на площадке можно заметить множество посторонних предметов.

– Полигон усыпан мусором: здесь и колеса от машин, и какие-то мешки. Сколько же химии в землю впиталось, – посетовали в комментариях местные жители.

Отметим, что площадка на Лунной площадью 17,1 тысячи кв. метров и емкостью 136 тысяч тонн – не единственное место, куда уезжает самарский снег. Всего в городе действует четыре муниципальные площадки для складирования снежных масс, которые переданы мэрии в бессрочное пользование.