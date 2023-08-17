Самарскую область накрыл мощный град 17 августа 2023 года

Автомобилисты сообщили о плохой видимости на дороге Фото: скриншот с видео

Жители Самарской области продолжают делиться кадрами непогоды, которая второй день бушует на территории губернии. Вчерашний шторм оставил несколько поселений без электричества, а Самару затопило водой. Сегодня погодные сюрпризы продолжились: так, в селе Утевка Нефтегорского района был замечен град.

Местные жители сообщают, что град оказался не особо крупным, но доставил хлопот – в особенности автомобилистам. Поездка оказалась затруднена из-за плохой видимости на дороге.

Отметим, что непогода задержится в Самарской области как минимум до конца вечера. Синоптики обещают грозу, ливень и шквалистый ветер. Его порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.