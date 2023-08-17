ФСБ задержала «решалу» из Сызрани с крупной суммой денег

Задержанному уже вынесли приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Сызрани, которой подозревался в покушении на мошенничество. Мужчина за отдельную плату обещал помощь в решении вопроса с водительскими правами. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что в начале 2023 года сызранец получил 160 тысяч рублей от другого мужчины. За эту сумму он обещал помочь при сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления транспортным средством. При этом выполнить обещанное осужденный не мог. Во время получения денег он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд приговорил его к штрафу.