Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров встретились с коллективом РКЦ «Прогресс»

Сотрудники предприятия получили ответы на интересующие их вопросы. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 17 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Дмитрий Азаров посетили АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это крупнейшее предприятие авиакосмической отрасли региона и страны, которое с 1960 года занимается разработкой космических аппаратов различного назначения. Сегодня в цехе окончательной сборки и испытаний ракет-носителей происходит сборка блоков ракеты-носителя «Союз-2». Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров осмотрели участки сборки первой ступени, а также познакомились с ходом работ в агрегатно-сварочно-сборочном цехе, где проводится реконструкция производства для изготовления перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В рамках поездки председатель правительства пообщался с коллективом предприятия. Сотрудники поинтересовались, будет ли РКЦ «Прогресс» участвовать в проекте обеспечения сотрудников предприятий ОПК льготным арендным жильем.

– Со следующего года мы будем обеспечивать большое количество таких системообразующих предприятий нашего ОПК, уверен, что ваше предприятие должно туда войти, – поделился Михаил Мишустин.

Работники также уточнили, будет ли создана нормативно-правовая база для новых разработок. Без нее внедрение в производство невозможно.

– Все новое, конечно, нужно испытывать. Стандарт - это то, что государство будет гарантировать для применения и масштабирования, в том числе для сложных производств, поэтому очень важно здесь и не потерять новизну, но и успеть сделать все надежно. Я уверен, что мы в этом смысле поработаем, соответствующее поручение будет дано, – подчеркнул председатель правительства, поблагодарив коллектив предприятия за труд.