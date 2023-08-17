В Самарской области суд оставил в колонии участницу банды черных риелторов

Ранее женщину приговорили к нескольким годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд рассмотрел ходатайство одной из участниц банды черных риелторов. Она планировала выйти на свободу по УДО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Банда черных риелторов, в состав которой входила осужденная, действовала на территории губернии. Ее участниками также являлись работники Самарской областной регистрационной палаты и профессиональные риелторы. Они переоформляли принадлежащие пенсионерам квартиры на третьих лиц. Всего по делу проходило более 40 человек.

В ноябре 2019 года участница банды была признана виновной по статьям 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе) и 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, которое позднее было снижено до 4 лет и 2 месяцев. Женщина планировала оказаться на свободе раньше, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

– Причиненный преступлением ущерб осужденная не возместила, за время содержания в исправительной колонии с положительной стороны себя не проявила, – пояснили причины такого решения в региональной прокуратуре.