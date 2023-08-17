Михаил Мишустин отметил развитие Самарской области за пять лет

Михаил Мишустин посетил регион во вторник, 17 августа. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 17 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Самарскую область. В рамках рабочей поездки он осмотрел два крупнейших предприятия ОПК – РКЦ «Прогресс» и ОДК-Кузнецов – а также обсудил с губернатором Дмитрием Азаровым развитие региона.

Как сообщил глава региона, на текущий момент 691 школа и 62 учебных заведения среднего профессионального образования полностью готовы к новому учебному году.

– Мы в последние годы построили 9 новых школ. Благодарим правительство за поддержку по проведению капитальных ремонтов школ. Здесь у нас сомнений нет, что со всеми задачами к 1 сентября мы справимся. В этом году три новые школы открываем, на следующий год еще две, – рассказал Дмитрий Азаров, отметив, что всего в планах строительство 9 школ.

Развивается и система здравоохранения – по состоянию на 1 января было введено в строй 115 новых объектов, закуплено 14 тысяч единиц современного оборудования, полностью обновлен парк скорой медицинской помощи. В текущем году власти планируют ввести 40 объектов, 11 уже возведено. Регион также добился значительных результатов в сфере физкультуры и спорта.

– Вновь строятся новые модельные библиотеки, дома культуры, спортивные сооружения – ФОКи, ледовые арены. Мы все обязательства, которые взяли перед людьми, выполняем, – подчеркнул губернатор.

Регион активно пользуется мерами поддержки, которые предлагает правительство страны. В их числе – специальный казначейский кредит.

– Направленная сумма составляет 1 млрд 099 млн рублей. Мы со дня на день рассчитываем подписать соглашение и приобрести 309 автобусов. Мы приобрели 108 автобусов, в том числе благодаря гранту за эффективное региональное управление, – отметил Дмитрий Азаров.

Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что Самарская область показала внушительные результаты по ряду направлений.

– Радуют успехи, которые есть – и мы их видим – в области развития здравоохранения, по школам, по образованию, по целому ряду вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона. Знаю, что у вас выборы в сентябре. Хотел бы пожелать Вам и коллективу удачи и успеха, уважаемый Дмитрий Игоревич, – обратился Михаил Мишустин к Дмитрию Азарову.