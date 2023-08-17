В Самаре на улице Советской Армии вспыхнул дом 17 августа 2023 года

Самарцы поделились кадрами с места ЧП Фото: скриншот с видео

Вечером в четверг, 17 августа 2023 года, в Самаре произошел серьезный пожар. На улице Советской Армии вспыхнул дом. Об этом сообщили местные жители. Они также поделились кадрами с места происшествия.

Судя по видео, возгорание оказалось крупным. От здания шел густой дым, а пламя буквально взлетело до небес. На месте ЧП работало несколько пожарных машин.

Отметим, что официальная информация о пожаре не поступала. Сведения о пострадавших и причинах возгорания также остаются неизвестными.

Напомним, сегодня днем в Самаре также загорелась иномарка. ЧП произошло около автомагазина на улице Физкультурной. На месте работали пожарные службы.