Появились подробности пожара в доме на улице Советской Армии в Самаре

Специалисты продолжают борьбу с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности пожара, который произошел в Самаре вечером в четверг, 17 августа 2023 года. На улице Советской Армии вспыхнул дом. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Пламя оказалось сильным и буквально взлетало до небес. От самого здания шел густой дым. В ГУ МЧС по Самарской области рассказали детали ЧП.

Информация о происшествии поступила в 20:09. Возгорание произошло на улице Советской Армии, 118. Там загорелось заброшенное здание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На месте происшествия работали пожарные службы. Возгоранию присвоили ранг 1БИС. В 20:33 была объявлена локализация пожара. Борьба с огнем продолжается.