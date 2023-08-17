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НовостиОбщество17 августа 2023 17:11

В Самаре обновят оборудование в госпитале ветеранов войн

Правительство РФ окажет содействие в закупке нового оборудования для учреждения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Помимо прочего, в учреждении обновят аппарат МРТ

Помимо прочего, в учреждении обновят аппарат МРТ

Фото: Яндекс.Карты

В госпитале ветеранов войн в Самаре будет обновлено оборудование. Об этом стало известно по итогам визита председателя правительства Михаила Мишустина в Самарскую область. Глава региона Дмитрий Азаров попросил правительство РФ оказать содействие в этом вопросе.

– Есть одна просьба: обновить аппарат МРТ в госпитале ветеранов войн и оборудование в целом, – обратился губернатор.

Михаил Мишустин пообещал помочь в решении проблемы.

– Обязательно. Знаю, что вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. В этом смысле мы обязательно окажем помощь. Соответственно, все необходимые средства будут выделены, – заявил Михаил Мишустин.