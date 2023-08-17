Экс-медиаменеджер, ограбивший интим-магазин в Самаре, умер в СИЗО

Нападение на магазин было совершено в этом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары, ограбивший интим-магазин «Влюбленный кролик», умер в СИЗО. Предварительно, мужчина скончался от остановки сердца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, задержанный работал медиаменеджером в одном из городских изданий. 7 апреля 2023 года он ворвался в магазин «Влюбленный кролик» на улице Ново-Вокзальной, напал на продавца и забрал несколько ноутбуков.

Отметим, что «Влюбленный кролик» нередко подвергается нападению злоумышленников. В прошлом году аналогичное преступление было совершено в Тольятти. В местный магазин вошли бородатые мужчины и вынесли оттуда интимные игрушки.