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НовостиОбщество17 августа 2023 17:59

Экс-медиаменеджер, ограбивший интим-магазин в Самаре, умер в СИЗО

Задержанный за ограбление магазина «Влюбленный кролик» умер от сердечного приступа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Нападение на магазин было совершено в этом году

Нападение на магазин было совершено в этом году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары, ограбивший интим-магазин «Влюбленный кролик», умер в СИЗО. Предварительно, мужчина скончался от остановки сердца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, задержанный работал медиаменеджером в одном из городских изданий. 7 апреля 2023 года он ворвался в магазин «Влюбленный кролик» на улице Ново-Вокзальной, напал на продавца и забрал несколько ноутбуков.

Отметим, что «Влюбленный кролик» нередко подвергается нападению злоумышленников. В прошлом году аналогичное преступление было совершено в Тольятти. В местный магазин вошли бородатые мужчины и вынесли оттуда интимные игрушки.