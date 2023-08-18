Мошенники обманули пенсионера из Самары, убедив, что он спонсирует преступления

Возбуждено уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Очередной житель Самары стал жертвой мошенников. На этот раз преступники использовали новую уловку – они убедили мужчину, что он спонсирует преступления. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
С мошенниками связался 79-летний житель Самары. Ему позвонили «полицейские» и сообщили, что преступники хотят использовать его деньги, хранящиеся в банке, для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств. Чтобы не стать соучастником, звонившие посоветовали пенсионеру перевести средства на безопасный счет. Мужчина выполнил условия и лишился 900 тысяч рублей.
Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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